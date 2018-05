No 1. jūlija OIK fiksētā daļa visiem elektroenerģijas lietotājiem saruks par 27,8%

No 1.jūlija obligātās iepirkumu komponentes (OIK) fiksētā daļa visiem elektroenerģijas lietotājiem saruks par 27,8%, aģentūru LETA informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

SPRK padome trešdien apstiprināja AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» iesniegtās jaudas komponentes, kas kompensē publiskā tirgotāja izmaksas par koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu - OIK fiksētā daļa. Salīdzinot ar spēkā esošajām jaudas komponentēm, apstiprinātās ir par 27,8% mazākas visās sprieguma un patēriņa līmeņa grupās, un tās stāsies spēkā 1.jūlijā. Jaudas komponente ir viena daļa no kopējā maksājuma par OIK.

Apstiprinātā obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējā vērtība samazināta no 25,79 eiro par megavatstundu (MWh) līdz 22,68 eiro par MWh. Līdz ar regulatora pieņemto lēmumu gala maksājums par OIK samazināsies visām lietotāju grupām.

Šā gada 24.aprīlī Ministru kabinets atbalstīja elektroenerģijas kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējās vērtības samazināšanu. Regulators 14.maijā pieņēma grozījumus Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā, kas paredz samazināt kopējo OIK maksājuma fiksēto daļu visiem elektroenerģijas galalietotājiem.

Grozījumi metodikā paredz jaudas maksājumu izlīdzināt 3,5 gadu periodam, līdzšinējo divu gadu vietā, līdz ar to ir iespējama kopējā OIK maksājuma fiksētās daļas samazinājums visiem elektroenerģijas galalietotājiem neatkarīgi no pieslēguma veida.

Balstoties uz SPRK veiktajiem grozījumiem metodikā, «Enerģijas publiskais tirgotājs» 16.maijā iesniedza jaunu jaudas komponenšu aprēķinu no šā gada 1.jūlija. Izvērtējot «Enerģijas publiskā tirgotāja» iesniegto aprēķinu, SPRK padome nolēma to apstiprināt. Regulatora apstiprinātās jaudas komponentes tiks piemērotas no šā gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējo maksājumu par OIK veido divas daļas, no kurām viena ir fiksēta, savukārt otra mainās proporcionāli patērētajai elektroenerģijai. Mainīgā daļa - OIK - veidojas proporcionāli patērētajai elektroenerģijai, savukārt fiksētā daļa - jaudas komponente - atkarīga no sprieguma pakāpes un patēriņa grupas.