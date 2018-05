No mājām ikdienā strādā 9% Latvijas iedzīvotāju

Latvijā 9% iedzīvotāju ikdienā strādā no mājām, bet 17% no mājām strādā vairākas reizes mēnesī, aģentūrai LETA pavēstīja dzīvojamo māju attīstītāja «Bonava Latvija» pārstāvji, atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.

Vienlaikus 8% respondentu izvēlas strādāt no mājām tikai bērnu vai savas slimības laikā. Savukārt 27% respondentu atzinuši, ka savu darbu no mājām nemaz nevarētu paveikt.

Aptaujā 54% respondentu, strādājot no mājām, novērtējuši iespēju darbu apvienot ar mājās veicamajiem pienākumiem, 42% respondentu atzinuši, ka strādāšana no mājām ļauj darbu veikt netraucēti vienatnē, bet 24% norādījuši, ka, strādājot no mājām, ir vieglāk koncentrēties.

Savukārt, vērtējot attālinātas strādāšanas trūkumus, teju katrs trešais respondents minējis, ka pietrūkst tiešā kontakta ar kolēģiem vai darba vadītāju, kad nepieciešama palīdzība vai konsultācija darba veikšanai, bet 22% respondentu atzinuši, ka strādāšanai ārpus ofisa trūkst visu darbam nepieciešamo lietu, piemēram, dokumentu, pierakstu, darba e-pasta vai datora.

Taujāti par apstākļiem strādāšanai no mājām, teju puse respondentu norādījuši, ka priekšroku dod labiekārtotam kabinetam, kas atgādina biroja vidi. Turklāt respondentu īpatsvars šai atbildei pieaug līdz ar vecuma kategoriju. Brīvāku darba vidi, piemēram, strādāšanu brīvā dabā vai uz terases izvēlējušies 28% aptaujāto, un gandrīz katram piektajam respondentam visvairāk koncentrēties darbam palīdz mīksts dīvāns un kafija - šādai darba videi pārliecinošāko priekšroku dod jaunākās vecuma kategorijas aptaujātie.

«Lai arī bieži vien uzskatām, ka strādāšanu no mājām izvēlas vien gados jaunāki cilvēki, aptaujā atklājies, ka attālinātai strādāšanai pievēršas ne tikai jaunieši, bet arī cilvēki virs 35 gadiem. Turklāt darba veikšanai tiek izmantota ne vien mājokļa vide, bet arī citas iedvesmojošas vietas, kafejnīcas, koprades telpas vai iespējas veikt darbu brīvā dabā,» sacīja «Bonava Latvija» personāla speciāliste Madara Jeroščeva.

Aptauja veikta sadarbībā ar pētījumu aģentūru «Norstat Latvija», pētījumā piedalījās 1026 respondenti.