VID: Neizmantotie svari «Vientuļu» muitas kontroles punktā nevar morāli novecot

«Platformas svaru «morālas novecošanas» risks nav saskatāms. Kas attiecas uz ass svariem, tad esošais risinājums nodrošina transporta līdzekļu svēršanu kustībā līdz 10 kilometriem stundā. Protams, tirgū parādās jauni ass svaru sistēmu risinājumi, kuri nodrošina transportlīdzekļu svēršanu pie lielākiem transportlīdzekļu kustības ātrumiem. Taču jebkurā gadījumā arī tas neietekmē svaru funkcionālu izmantošanu līdz to kalpošanas laika beigām fiziskas nolietošanas rezultātā,» skaidroja VID.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Valsts kontroles (VK) revidentu ieskatā VID muitas kontroles punktā «Vientuļi» iegādātie un uzstādītie platformas svari un ass svari par kopējo summu 195 850 eiro šobrīd netiek izmantoti, tāpēc pastāv risks, ka tie būs morāli novecojuši brīdī, kad tos varēs sākt izmantot.

VK revīzijā par Finanšu ministrijas 2017.gada pārskatu teikts, ka laika posmā no 2014.gada līdz 2017.gadam no muitas tehniskā aprīkojuma iegādēm paredzētā finansējuma ir īstenoti pasākumi 15 063 512 eiro apmērā, kas ir 59% no kopējā muitas tehniskā aprīkojuma iegādei nepieciešamā finansējuma.

Revīzijā, izvērtējot no jaunās politikas iniciatīvas finansējuma iegādāto muitas tehniskā aprīkojuma izmantošanu, konstatēts, ka, ņemot vērā ierobežojumus kravas transportlīdzekļu kustībai neatbilstošas transporta infrastruktūras dēļ Krievijas pusē (Muitas kontroles punkta (MKP) «Ludonka» infrastruktūras (pievadceļu un tiltu) tehniskais stāvoklis neatbilst ceļu satiksmes drošības prasībām kravas transportlīdzekļu kustībai), MKP «Vientuļi» netiek izmantoti uzstādītie platformas svari par sākotnējo uzskaites vērtību 102 896 eiro un ass svari par sākotnējo uzskaites vērtību 92 954 eiro.

Lai arī atbilstoši VID sniegtajai informācijai, VID analizējot muitas tehniskā aprīkojuma izmantošanu, veic pasākumus, lai nodrošinātu muitas tehniskā aprīkojuma izmantošanas lietderību un efektivitāti, tomēr MKP «Vientuļi» uzstādīto platformas svaru un ass svaru demontāža un pārvietošana nav plānota, jo šādas darbības VID prasītu papildu nesamērīgus izdevumus.

Saskaņā ar VID sniegto informāciju «demontēt var tikai svaru platformu, taču svaru bedre nav demontējama (ass svariem arī apsildes laukums). Līdz ar to jaunajā vietā ir nepieciešama projekta izstrāde. MKP «Vientuļi» ass svaru pārvietošanas izmaksas pēc provizoriskā aprēķina prognozētas 90% no sākotnējās vērtības, bet platformas svaru - 77% no sākotnējās vērtības».

Tā kā jautājums par transporta infrastruktūru Krievijas pusē ir komplicēts un nav VID tiešās kompetences jautājums, pastāv risks, ka uzstādītie platformas svari un ass svari būs morāli novecojuši brīdī, kad tos būs nepieciešams uzsākt izmantot, norāda VK.