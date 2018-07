Grāmatveikals kā vaļasprieks

Katram no īpašniekiem ir savs pamatdarbs - tā kā viņi ir trīs un katram ir savi pienākumi, tad nav bijusi nepieciešamība veltīt jaunajam projektam visu laiku. Gvido, atzīst, ka, no vienas puses, tas esot labi, bet tajā pašā laikā tas ir arī sava veida izaicinājums ikdienā. Alise nedaudz precizē: «Ja vien paši grāmatnīcā nestrādājam arī ikdienā, bet algojam darbiniekus, Latvijā nopelnīt iztiku ar to īsti nav iespējams. Taču, tā kā tas nebija mūsu mērķis, par to nesatraucamies un skatāmies uz papildu iespējām, kā attīstīt šo biznesu.»