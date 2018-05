Donalds Tramps, viņa meita, Ķīna un iespējamais interešu konflikts

Ivankai Trampai piederošie modes un mājlietu uzņēmumi bija iesnieguši pieteikumus piecu preču zīmju reģistrēšanai Ķīnā.

Ķīnas varas iestādes šos pieteikumus apstiprinājušas vien dažas dienas pirms Donalds Tramps mainīja savu nostāju ZTE jautājumā.

Kā vēstīts, Ķīnas telekomunikāciju aprīkojuma ražotājs ZTE ir pārkāpis sankcijas, ko ASV piemērojušas Irānai un Ziemeļkorejai.

Reaģējot uz šo pārkāpumu, Trampa administrācija šomēnes uz septiņiem gadiem aizliedza ASV bāzētajiem uzņēmumiem pārdot programmatūru un aparatūras komponentus ZTE.

Savukārt ZTE ASV noteikto sankciju dēļ 9.maijā paziņoja par pamatdarbības apturēšanu.

Pirms divām nedēļām Tramps paziņoja, ka viņš kopā ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu cenšas glābt ZTE, kas nodarbina aptuveni 70 000 cilvēku.

Kā informē ASV nevalstiskā organizācija «Citizens for Ethics and Responsibility in Washington» (CREW), Ivankas Trampas pieteikumi preču zīmju reģistrācijai Ķīnā apstiprināti 7.maijā.

Savukārt Trampa paziņojums par ZTE glābšanu izplatīts 13.maijā.

CREW norāda, ka Ivankai, kas ir arī prezidenta Trampa padomniece un pārstāv ASV dažādos diplomātiskos pasākumos, Ķīnā pieder vairāki desmiti reģistrētu preču zīmju.

Savukārt Donaldam Trampam Ķīnā pieder tiesības uz vairāk nekā 100 preču zīmēm.

Organizācija uzsver: lai arī Invanka atkāpusies no sava biznesa ikdienas vadīšanas pēc viņas tēva kļūšanas par prezidentu, bažas radot ātrums, ar kādu Ķīna apstiprinājusi viņas pieteikumus preču zīmju reģistrēšanai.

CREW pārstāvji pauž viedokli, ka šī situācija rada nopietnus jautājumus par iespējamo interešu konfliktu un korupciju, jo nevar izslēgt, ka Ivanka ir guvusi tiešu finansiālu labumu no viņas tēva amata pozīcijām, vai arī ka viņas politiskos pienākumus varētu būt ietekmējusi citu valstu attieksme pret viņas biznesu.