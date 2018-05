EK vēlas kohēzijas fondu līdzekļu piešķiršanu saistīt ar imigrantu integrāciju

EK iecerējusi budžetā, kas tiek gatavots laikam no 2021. līdz 2027.gadam, ES kohēzijas fondu līdzekļu piešķiršanu saistīt ar jauniem kritērijiem, cita starpā vērtējot, kā attiecīgais reģions tiek galā ar patvēruma meklētāju uzņemšanu un to integrāciju.

Šis priekšlikums, domājams, saskarsies ar asu Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu pretestību, jo tās līdz šim bija starp reģioniem, kas saņēma lielāko kohēzijas fondu finansējumu, vienlaikus atsakoties uzņemt patvēruma meklētājus saskaņā ar Briseles uzspiesto vienreizējo kvotu sistēmu.

Nākamajā finanšu plānošanas periodā tādas valstis kā Polija, Slovākija un Baltijas valstis var saņemt mazāku finansējumu, jo to ekonomiskais stāvoklis ir uzlabojies, uzrunājot Eiropas Parlamenta (EP) deputātus, otrdien norādīja ES budžeta komisārs Ginters Etingers.

Kā vēsta avoti EK, Polijas finansējums salīdzinājumā ar pašreizējo varētu sarukt par 23%, bet atbalsts Ungārijai - par 24%.

Tajā pašā laikā Itālija var cerēt uz sešu procentu pieaugumu, jo tās ekonomika pēdējos gados stagnējusi, norādīja Etingers.

EK, izstrādājot nākamo ilgtermiņa budžetu, no vienas puses, cenšas rast līdzekļus, lai segtu iztrūkumu, kuru radīs Lielbritānijas izstāšanās no ES, bet no otras - palielināt līdzekļus, kas tiks atvēlēti bloka jaunajām prioritātēm - drošības un migrācijas problēmu risināšanai.