Lidostas «Rīga» apgrozījums pērn pieaudzis par 8,3%

Tostarp starptautiskās lidostas «Rīga» apgrozījumā pagājušajā gadā 57,5% (2016.gadā - 57%) veidoja ieņēmumi no aviācijas, bet 43,5% (43%) veidoja ienākumi, kas nav saistīti ar aviāciju - galvenokārt ieņēmumi no telpu un citu īpašumu iznomāšanas, autostāvvietu pakalpojumiem, komunālajiem pakalpojumiem un no biznesa pasažieru apkalpošanas. Pērn lidostas ieņēmumi no aviācijas bija 31,442 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,4% vairāk nekā 2016. gadā, bet pārējie ieņēmumi veidoja 23,197 miljonus eiro, kas ir kāpums par 6,9%.

Lidostas finanšu pārskata vadības ziņojumā skaidrots, ka tās peļņu pagājušajā gadā būtiski ietekmēja atbilstoši grāmatvedības uzskaites politikai izveidotie uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem, iespējamām kompensācijām nomniekiem un tiesvedības izmaksām, kā arī 2017. gada ieņēmumos atzītais atliktā nodokļa saistību samazinājums atbilstoši izmaiņām Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā 2,48 miljonu eiro apmērā.

Kompānijas vadība norāda, ka 2017. gadā lidostā apkalpoja 75 tūkstošus gaisa kuģu, 6,1 miljonu pasažieru un 26 tūkstošus tonnu kravu. Salīdzinot ar 2016. gadu, lidostā apkalpoto gaisa kuģu skaits palielinājās par 10%, apkalpoto pasažieru skaits pieauga par 13%, bet apkalpoto kravu apmērs palielinājās par 29%.

Lidostas vadība arī atzīmē, ka starptautiskā lidosta «Rīga» joprojām ir lielākais aviācijas pasažieru un kravu apkalpošanas centrs Baltijas valstīs, nodrošinot 48,8% īpatsvaru no Baltijas valstu galvaspilsētu lidostās apkalpotajiem pasažieriem.

No lidostā «Rīga» strādājošajām aviokompānijām līderis pēc pārvadāto pasažieru skaita pērn bija «airBaltic», kura tirgus daļa lidostā veidoja 53,3% no apkalpotajiem pasažieriem.

Lidostas «Rīga» vadība arī atzīmē, ka pagājušā gada decembrī lidostas lidlauks sertificēts atbilstoši jaunākajām Eiropas Komisijas prasībām.

Kopumā pērn aviokompānijas no lidostas «Rīga» atklāja 16 jaunus lidojumu virzienus, no kuriem 11 atklāja «airBaltic». 2017. gadā no lidostas «Rīga» vasaras lidojumu sezonā varēja nokļūt uz 89 tiešajiem galamērķiem, bet ziemas lidojumu sezonā - uz 74 tiešajiem galamērķiem.

2016. gadā lidosta «Rīga» strādāja ar 50,447 miljonu eiro apgrozījumu un guva 358 450 eiro peļņu.

Starptautiskā lidosta «Rīga» ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.