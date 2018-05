Dabasgāzes tirgotāju līdz šim ir mainījušas vien apmēram 20 mājsaimniecības

«Privātpersonas dabasgāzes tirgotāju šobrīd aktīvi nemaina. Lielākā daļa, kas maina dabasgāzes tirgotāju, ir juridiskās personas - vairāk nekā 500 klientu ir mainījuši dabasgāzes tirgotāju,» teica Irklis, piebilstot, ka mājsaimniecību gadījumā aktivitāte nav tik liela, jo tām joprojām ir iespēja saņemt pakalpojumu par regulētu tarifu - līdz ar to ir tikai apmēram 20 mājsaimniecību, kas ir mainījušas tirgotāju un pērk dabasgāzi no citiem tirgotājiem nevis no «Latvijas gāzes».

Vienlaikus Irklis pastāstīja, ka «Latvijas gāzes» tirgus daļa dabasgāzes mazumtirdzniecībā apmēru ziņā šobrīd veido aptuveni 54%.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka atbilstoši Enerģētikas likumam 2017.gada 3.aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts brīvai konkurencei, savukārt mājsaimniecības, kuras nevēlējās mainīt tirgotāju, joprojām turpina saņemt dabasgāzi no esošā tirgotāja par SPRK noteiktu cenu, tādējādi kļūstot par saistītajiem lietotājiem. Pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts publiskajam tirgotājam, kas līdz 2019.gadam ir «Latvijas gāze».