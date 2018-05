«Taxify» no «Daimler» un citiem investoriem piesaistījis $175 miljonus

(Precizēta ziņa.)

Piesaistītās investīcijas «Taxify» ieguldīs tehnoloģiju attīstībā un turpinās strādāt pie pārvietošanas risinājumiem pilsētās, galvenokārt Eiropas un Āfrikas tirgos.

«Taxify» jauno investoru vidū ir arī Eiropas riska kapitāla fonds «Korelya Capital» un «TransferWise» līdzdibinātājs Tāvets Hinrikuss. Jaunie investori pievienojas vairākiem jau esošajiem investoriem, tostarp Ķīnas «Didi Chuxing». «Taxify» uzņēmums novērtēts viena miljarda ASV dolāru (865,201 miljonu eiro) apmērā.

«Daimler Financial Services» mobilitātes dienestu vadītājs Jergs Lamparters uzsvēra, ka patlaban gandrīz 22 miljoni klientu visā pasaulē izmanto «Taxify» mobilitātes pakalpojumus. «»Taxify» ir lielisks papildinājums mūsu esošajam un plašajam mobilitātes pakalpojumu portfelim. Ņemot vērā uzņēmuma izaugsmi mobilitātes nomā un plašo klātbūtni visā pasaulē, «Taxify» un «Daimler» spēs sadarboties,» viņš sacīja.

Vienlaikus «Taxify» vadītājs un līdzdibinātājs Markuss Villigs komentēja, ka uzņēmuma misija ir radīt un attīstīt transporta un mobilitātes nākotnes risinājumus. «Mēs esam priecīgi, ka mums ir tādu investoru kā «Daimler» un «Didi Chuxing» atbalsts. Pagājušajā gadā «Taxify» braucienu skaits pieauga desmit reizes, ņemot vērā to, ka mūsu galvenie tirgi - Eiropa un Āfrika - ir no sarežģītākajiem tirgiem pasaulē transporta nozarē. Patlaban «Taxify» izmanto vairāk nekā desmit miljoni cilvēku visā pasaulē, bet tas ir tikai sākums, jo arvien vairāk cilvēku atsakās no personīgā auto un izvēlas transportu pēc pieprasījuma,» viņš sacīja.

Igaunijā reģistrētā kopbraukšanas platforma «Taxify» dibināta 2013.gadā.

Starptautiskā autotirgus uzņēmums «Daimler» ir augstākās klases automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu ražotājs. Kompānijas grupā ietilpst automašīnas zīmoli kā «Mercedes-Benz», «Mercedes-Benz Vans», «Daimler Trucks», «Daimler Buses» un finanšu uzņēmums «Daimler Financial Services».

Uzņēmuma akcijas ir iekļautas Frankfurtes un Štutgartes biržās. Pērn autotirgus uzņēmums pārdeva vairāk kā trīs miljonus transportlīdzekļu un nodarbināja vairāk nekā 289 300 cilvēku.