Latvijas-Amerikas Inovāciju balvas augstāko godalgu ieguvis drons «Aerones»

Savukārt otrās vietas ieguvējs ir mūzikas mācību lietotne «Solfeg.io».

Pirmās vietas ieguvējs balvā saņēma 10 000 eiro, bet otrās vietas - 5000 eiro. Tāpat konkursa uzvarētāji saņēma arī speciāli izgatavotu balvu, kas simbolizē radošumu un inovācijas, kā arī sertifikātu no ASV vēstnieces Latvijā Nensijas Bikofas Petitas.

«Aerones» ir bezpilota lidaparāts jeb drons, kas paredzēts vēja ģeneratoru apkopei, tādējādi uzlabojot to efektivitāti. Drona celtspēja ir līdz 200 kilogrami, un to var izmantot vēja ģeneratoru tīrīšanai, dzesēšanai un attīrīšanai no ledus.

«Solfeg.io» ir mūzikas mācību lietotne, kas palīdz skolēniem vispārizglītojošās skolās apgūt mūziku. Lietotne padara mūzikas mācīšanos skolā tikpat aizraujošu kā tās klausīšanos mājās, atvieglo skolotāja darbu un sniedz skolām lielākas iespējas nodrošināt uz praktisku pieredzi balstītu mūzikas izglītību. Patlaban «Solfeg.io» lieto jau aptuveni 400 skolās Latvijā un ASV.

Savukārt goda rakstus no ASV vēstnieces Latvijā saņēma tehnoloģijas uzņēmumi «Anatomy Next» par inovāciju projektu «Traumas simulators» un «SAF Tehnika» par inovāciju «PhoeniX C».

«Anatomy Next» ir paplašināja savu tehnoloģiju klāstu ar virtuālās realitātes apmācības sistēmu «Traumas simulatoru», kas medicīnas studentiem sniedz iespēju apgūt dažādu traumu aprūpi un sagatavo tos ārkārtas situācijām. Bet «PhoeniX C» ir kompakta iekārta, kas atbalsta interneta paplašinājuma «Carrier Ethernet» funkcionalitāti un ir paredzēta ciparu audio un video signālu pārraidei. Ideja radīta ar mērķi atbalstīt pāreju no «ATSC 1.0» uz «ATSC 3.0» raidītājiem.

Kā vēstīts, Latvijas-Amerikas Inovāciju balvas mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbību, uz pētniecību balstītu inovāciju un ciešākas ekonomiskās saites starp Latviju un ASV. Izvērtējot inovāciju balvas pretendentu pieteikumus, ņēma vērā jauninājumus uzņēmējdarbībā un tirdzniecībā, akadēmisko un zinātnisko pētījumu, medicīnas un veselības, vides, enerģētikas un izglītības jomā.

Inovācijas vērtēja arī pēc tādiem kritērijiem kā novatorisms, ietekme, pielietojamība, sadarbība, projekta briedums un pievienotā vērtība. Pretendentu atlasē izvērtēti arī faktori attiecībā uz Latvijas-ASV saikni. Žūrija ņēma vērā, lai inovāciju attīstīšana un ieviešana būtu notikusi Latvijā, projekts ir Latvijas-ASV akadēmisko, komerciālo, profesionālo vai mākslas partnerības vai sadarbības rezultāts, Latvijas pārstāvim (personai vai organizācijai) ir saikne ar ASV un projektu finansiāli atbalsta ASV avots.

Latvijas-Amerikas Inovāciju balvu rīkoja ASV vēstniecība Latvijā, BAFF un ATPL sadarbībā ar «TechHub Riga» un Latvijas Start-up uzņēmumu asociāciju.