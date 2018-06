Ietekmīgākie uzņēmumu vadītāji pasaulē. Kas viņi ir?

Šā gada pasaules ietekmīgāko cilvēku sarakstā kopumā iekļauti 75 cilvēki – viens uz katriem simts miljoniem planētas iedzīvotāju. 35 no šiem cilvēkiem ir no biznesa pasaules. Žurnāls «Forbes» izveidojis desmit pasaulē ietekmīgāko uzņēmumu vadītāju sarakstu - lielākā daļa no šajā sarakstā iekļautajiem cilvēkiem ir amerikāņi. Sarakstā desmit esošo cilvēku vadīto biznesu kopējā vērtība ir aptuveni pieci triljoni ASV dolāru, kas atbilst pasaulē trešās lielākās ekonomikas – Japānas – iekšzemes kopproduktam.