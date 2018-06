Gāzes pārvades un uzglabāšanas operatora «Conexus» apgrozījums pirmajā ceturksnī audzis par 63%

Tostarp «Conexus» ieņēmumi no pārvades 2018.gada pirmajā ceturksnī bija 14,42 miljonu eiro apmērā, kas ir par 78,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet ieņēmumi no dabasgāzes uzglabāšanas - 7,873 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 40,8%.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka peļņa no dabasgāzes pārvades 2018.gada pirmajā ceturksnī sasniedza 4,58 miljonus eiro, nodrošinot 50,4% no «Conexus» kopējās peļņas attiecīgajā periodā. Šī segmenta aktīvi šogad marta beigās bija 183,9 miljoni eiro, veidojot 53% no kopējiem «Conexus» aktīviem.

Savukārt dabasgāzes uzglabāšana šogad pirmajā ceturksnī nodrošināja peļņu 4,51 miljona eiro apmērā. Šī segmenta aktīvi marta beigās bija 160,9 miljoni eiro.

Vadības ziņojumā arī teikts, ka šogad pirmajā ceturksnī «Conexus» nodrošināja nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas vajadzībām, tostarp 73% no kopējām pārvadītajām plūsmām bija Latvijas tirgus vajadzībām.

Pēc kompānijas vadības vēstītā, gada pirmajos trijos mēnešos «Conexus» pārvadītās gāzes apmērs sasniedzis 8215 gigavatstundas, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir pieaugums par 45%. Tostarp par 17% audzis pārvadītās gāzes apmērs Latvijas lietotāju vajadzībām.

2017.gada pirmajā ceturksnī «Conexus» strādāja ar 13,674 miljonu eiro apgrozījumu un 4,555 miljonu eiro peļņu.

«Conexus» dibināts 2016.gada 22.decembrī, reorganizācijas rezultātā no «Latvijas gāzes» nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus. «Conexus» ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.

Kompānijas kapitālā 34,36% pieder «Augstsprieguma tīkls», 34,1% - «Gazprom», bet 29,06% - «Marguerite Gas I».

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), vērtējot «Conexus» atbilstību sertificēšanas prasībām, secināja, ka kompānija tām atbilst tikai daļēji, proti, pastāv risks, ka dabasgāzes tirgotāja AS «Latvijas gāze» akcionāram «Gazprom», kas vienlaicīgi ir arī «Conexus» akcionārs, ir iespēja tieši vai netieši kontrolēt «Conexus», kā arī «Conexus» akcionārs «Marguerite Gas I» ir saistīts ar «Latvijas gāzes» akcionāru «Marguerite Gas II» un šāda akcionāru līdzdalība abos energoapgādes komersantos rada interešu konfliktu.