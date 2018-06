Pārtikas veikalos tērējam par 3,9% vairāk nekā pirms gada

Vienlaikus aptaujā secināts, ka Latvijā iedzīvotāji pārtikas veikalus sākuši apmeklēt retāk, taču pieaudzis pirkumu grozs.

«Maxima Latvija» Biznesa analītikas departamenta vadītāja Zane Kaktiņa norādīja, ka

pirkuma vidējās summas pieaugums ir skaidrojams ar iegādāto preču daudzuma palielināšanos, kā arī cenu kāpumu.

«Viens no iemesliem, kādēļ pieaug vidējā summa par pirkumu, ir iegādātā apjoma palielināšanās, kas ir vērojama jau no 2017.gada, bet īpaši strauji augošs temps ir no 2017.gada otrā pusgada un tupinās vēl joprojām. Otrs iemesls ir inflācija, kas veicina izdevumu pieaugumu par tāda pašu preču daudzumu,» viņa sacīja.

Kaktiņa piebilda, ka gada laikā ir auguši arī iedzīvotāju ienākumi - tā atzinuši 42,8% respondentu.

Tāpat aptaujas dati liecina, ka būtiski pieaudzis to respondentu skaits, kuri veido uzkrājumus, sasniedzot 61,9%, tostarp kāpums bijis to respondentu vidū, kuri uzkrājumus veido regulāri.

«Maxima mazumtirdzniecības kompasa» aptauja veikta 2018.gada aprīlī sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Aptaujā piedalījās 1005 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

«Maxima mazumtirdzniecības kompass» ir mazumtirdzniecības nozares apskats, kurā «Maxima Latvija» eksperti sniedz vērtējumu par situāciju mazumtirdzniecībā un tās attīstības tendencēm nākotnē. Apskats tiek veidots, balstoties uz «Maxima Latvija» datiem, kā arī piesaistot nozares pētniekus no SKDS un izmantojot datus no Centrālās statistikas pārvaldes.