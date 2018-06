Ārvalstu investori ir pret obligātām latviešu valodas zināšanām augstskolu personālam

Augstākās izglītības iestāžu personāla vēlēšanām vajadzētu būt pilnīgi neatkarīgām no latviešu valodas zināšanu līmeņa, nostājas dokumentā par augstākās izglītības politiku uzsver Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL).

Tajā minēts, ka pēdējos gados FICIL ir konstatējusi trūkumus izglītības nozarē Latvijā, izglītības infrastruktūras un pieprasījuma savstarpēju neatbilstību, spožāko prātu emigrēšanu, resursu sadrumstalošanu, kā arī uzlabojumu trūkumu augstākās izglītības un zinātnes kvalitātē. Investoru padome norāda, ka valdība ir sākusi reformas lielākajā daļā jomu, kuras bijušas uzmanības lokā jau iepriekšējos gados, un FICIL novērtē valdības pūles un rezultātus, kas panākti kopš iepriekšējās augsta līmeņa tikšanās. Tomēr padome neredz, ka šīs reformas ir pietiekamas, un tiktu veidotas, lai veiktu fundamentālas izmaiņas augstākajā izglītībā.

Viena no galvenajām ārvalstu investoru bažām gadu no gada ir kvalitatīva darbaspēka pieejamība, tāpēc arī FICIL ilgtermiņa mērķi nav mainījušies - paaugstināt kvalitātes līmeni visā izglītības sistēmā no laba uz izcilu, kā arī veltīt pūles kompetencēs balstītas izglītības ieviešanai visos līmeņos. FICIL arī aicina nodrošināt vienlīdzīgas iespējas skolu tīkla optimizācijā un resursu koncentrēšanā.

«Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, jāsāk jauns posms Latvijas izglītības sistēmas modernizācijā, apvienojot labākos speciālistus no izglītības un pārmaiņu sfērām. FICIL saprot, ka pa spīti labākajiem nodomiem vēl joprojām ir liela pretestība pārmaiņām. Tomēr Latvijas līderiem jāparāda sava nākotnes vīzija visai izglītības sistēmai. Šai vīzijai vajadzētu saskanēt ar Latvijas ekonomikas ilgtermiņa plāniem,» uzsver FICIL.

Starp augstākās izglītības attīstības prioritātēm ārvalstu investori min nepieciešamību veicināt augstākās izglītības atvērtību starptautiskai sabiedrībai un zinātības apmaiņu. «Augstākās izglītības kvalitāte ir cieši saistīta ar akadēmiskā personāla kvalifikāciju un zinātnisko darbību, kas nepietiekamā finansējuma dēļ piedzīvo lejupslīdi. Šajā ziņā augstākās izglītības iestāžu personāla vēlēšanām vajadzētu būt pilnīgi neatkarīgām no latviešu valodas zināšanu līmeņa,» norāda FICIL.

Tāpat ārvalstu investoru ieskatā Latvijas augstākās izglītības sistēma ir pārāk sadrumstalota, par ko ik gadu liecina augošā disproporcija, proti, studentu skaits samazinās, bet augstskolu un studiju programmu skaits aug. «Augstākās izglītības iestāžu sadrumstalotība noved pie resursu sadrumstalotības, nepietiekamas dalīšanās resursos un studiju programmu dublēšanās bez skaidri noteiktiem studiju mērķiem un rezultātiem. Augstākās izglītības iestāžu studiju programmu akreditācija pašlaik netiek uztverta kā kvalitātes garants potenciālo studentu un darba devēju vidū,» uzsver padomē.

FICIL arī norāda, ka vidusskolu audzēkņi nav motivēti studēt un iegūt akadēmisko vai zinātnisko grādu. Aptuveni 30% no vidusskolu absolventiem neturpina mācības augstskolās, taču pieprasījums pēc mazkvalificēta darbaspēka samazinās. Tāpat pastāv neatbilstība starp darba devēju vajadzībām, darba ņēmēju gaidām un mācību saturu skolās un augstskolās.

«Šis saturs nemainās un nevirzās uz kompetencēs balstītu saturu, kā to 21.gadsimtā varētu gaidīt darba devēji un uzņēmumi. Augstas raudzes jauni zinātnieki pamet valsti labāku pētniecības iespēju un augstāka dzīves līmeņa meklējumos. Šīs situācijas cēlonis daļēji ir zinātnei piešķirtie ierobežotie līdzekļi un sadrumstalotā un pārmērīgi birokrātiskā līdzekļu sadales sistēma,» uzskata ārvalstu investori.