Koalīcijas vairākums nesteidz paust atbalstu Skujiņa kandidatūrai VID ģenerāldirektora amatā

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK šodien pēc Skujiņa iztaujāšanas vēl nelēma par savu pozīciju attiecībā uz kandidātu, jo plāno to darīt, kad būs skaidrība par VK pārbaudes rezultātiem, aģentūrai LETA pastāstīja politiskā spēka priekšsēdētāja vietnieks Gaidis Bērziņš. VL-TB/LNNK šodien uzklausīja Skujiņa redzējumu par viņa prioritātēm apstiprināšanas gadījumā.

Ja pārbaudes rezultāti būs atbilstoši tam, lai Skujiņš ieņemtu šo amatu, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) būs gatava atbalstīt viņa kandidatūru, skaidroja ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Viņš aicināja sagaidīt VK rosinātā izvērtējuma rezultātus.

Partija «Vienotība» lūgs atlikt Skujiņa virzīšanu uz VID ģenerāldirektora amatu, lai no finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas (ZZS) saņemtu skaidrojumu par bažām saistībā ar pretendenta atbilstību šim amatam. «Vienotības» Saeimas frakcijas deputāti šodien, tiekoties ar Skujiņu, neguva skaidrību par viņa VID attīstības vīziju, viņa kādreizējo darbību vairākos uzņēmumos, kas bijuši saistīti ar neviennozīmīgi vērtētiem uzņēmējiem un vismaz viens no tiem esot beidzis darbību ar valstij nenomaksātu nodokļu parādu, informēja partijas preses sekretārs Sandris Sabajevs.

Koalīcijas partneri norāda, ka šis jautājums jau pašlaik esot automātiski atlikts līdz ar atkārtotās pārbaudes veikšanu.

Kā ziņots, vēlreiz tiks pārbaudīta Skujiņa iespējama saistība ar Martinsonu, kurš bija aizturēts Latvijas Bankas prezidenta Ilmāram Rimšēviča krimināllietā, Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta panorāma» apliecināja VK direktors Jānis Citskovskis. Viņš nolēmis vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī Drošības policijā, lai šos apstākļus vēlreiz pārbaudītu.

Laikraksts «Diena» vēsta, ka Skujiņš bijis finanšu direktors koģenerācijas projektu attīstītājā «Energo Capital». Kā galvenie «Energo Capital» attīstīto koģenerācijas projektu investori, bijuši Martinsons un bijušais «Parex bankas» līdzīpašnieks Viktors Krasovickis.

Skujiņš «Energo Capital» amatu ieņēmis no 2012. gada februāra līdz oktobrim. Pie saviem sasniegumiem šajā amatā viņš min sarunas ar dažādām bankām un kredītiestādēm par kopumā 34 miljonu eiro kredītiem celtniecības darbiem, aprīkojuma iegādei un apgrozāmo līdzekļu iegūšanai «Energo Capital» investīcijām biomasas koģenerācijas elektrostaciju attīstībā. Skujiņš uzņēmumā arī vadījis juridisko, vides un biznesa izpēti, lai iegūtu banku aizdevumus. Tagad «Energo Capital» izgājis maksātnespējas procesu un palicis valstij parādā 135 495 eiro nenomaksātos nodokļos, vēsta «Diena».

Jautājums par Skujiņa darbu «Energo Capital» esot izskanējis VID vadītāja pretendentu atlases gaitā, bet viss, ko viņš varējis paskaidrot, ka atbildējis tikai par kredītu piesaisti no bankām un ar Martinsonu nav ne ticies, ne komunicējis. «Es nezināju to, kas man nebija jāzina, es nepārvaldīju finanšu plūsmas, ar to nodarbojās citi cilvēki. Finanšu direktora amats bija amata nosaukums, par kuru vienojāmies, ka tas «smuki skan»,» norādījis Skujiņš.

Savukārt laikraksts «Neatkarīgā» ziņo, ka Skujiņš 2012.gadā ir bijis SIA «Natural Resources» valdes loceklis, īpašnieks un pat likvidators, bet šī uzņēmuma līdzīpašnieks savulaik bijis Martinsons.