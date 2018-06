Pasaules akciju tirgos nav vienotas tendences, naftas cenas sarūk

Pasaules akciju tirgos trešdien nebija vienotas tendences, investoriem gaidot šīs nedēļas beigās Kanādā paredzēto G7 samitu, kurā norisināsies diskusijas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu par viņa noteiktajiem muitas tarifiem tērauda un alumīnija importam no Eiropas Savienības, Kanādas un Meksikas.

Eiropas biržās akciju cenas mainījās maz, bet Volstrītā bija vērojams cenu kāpums, ko galvenokārt veicināja investoru interese par banku akcijām cerībā, ka, monetārajai politikai kļūstot stingrākai, bankas gūs lielāku peļņu no procentu ieņēmumiem.

Ziņas, ka Eiropas Centrālās bankas padomes sēdē nākamnedēļ Rīgā paredzēts apspriest obligāciju uzpirkšanas apmēra samazināšanu, veicināja eiro kursa kāpumu.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās samazinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru, britu mārciņas vērtība pret dolāru un dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien saruka par 0,79 dolāriem līdz 64,73 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,02 dolāriem līdz 75,36 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien pieauga par 1,4% līdz 25 146,39 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,9% līdz 2772,35 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,7% līdz 7689,24 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,3% līdz 7712,37 punktiem , Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,3% līdz 12830,07 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 5457,56 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1718 līdz 1,1774 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru palielinājās no $1,3393 līdz 1,3413 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu pieauga no 109,79 līdz 110,19 jenām par dolāru.