Saeima atbalsta rosinājumu par nepamatoti sadārdzinātu iepirkumu ierobežošanu

Likumā atbalstīti arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras (ZZS) precizējošie priekšlikumi.

Ja atklātā vai slēgtā konkursā vai konkursa procedūrā ar sarunām pasūtītājs iepirkuma dokumentos būs norādījis paredzamo līgumcenu un par piedāvājumu izvērtēšanas kritēriju noteicis tikai cenu, bet piedāvājumu iesniegs tikai viens piegādātājs un tā piedāvātā cena par 50% vai vairāk pārsniegs pasūtītāja norādīto paredzamo līgumcenu, iepirkums būs jāpārtrauc.

Augstāk minēto nosacījumu gan neattiecinās uz gadījumiem, kad atklāta vai slēgta konkursa vai konkursa procedūras ar sarunām rezultātā slēgs vispārīgo vienošanos vai slēgtā konkursā veidos dinamisko iepirkumu sistēmu.

Tāpat paredzēts, ka saskaņā ar augstāk minēto nosacījumu, ja konkursa pārtraukšanas gadījumā tiks veikta sarunas procedūra, tās rezultātā noslēgtā līgumcena nedrīkstēs par 50% vai vairāk pārsniegt sākotnēji noteikto paredzamo līgumcenu

LRA pārstāvji skaidro, ka likuma grozījumu mērķis ir apturēt naudas izšķērdēšanu, kas pašlaik notiekot caur publiskiem iepirkumiem.

Savukārt pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rosinājuma precizēts nosacījums, kas pašlaik paredz no iepirkuma izslēgt kandidātu vai pretendentu, ja kāds no tā norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Atbilstoši VARAM parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša (VL-TB/LNNK) priekšlikumam noteikts, ka šis nosacījums attieksies uz tiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība būs vismaz 10% no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības.