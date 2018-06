Sākusies Somijas-Igaunijas zemūdens gāzesvada «Balticconnector» būvniecība

Gāzesvada 55 kilometrus garo sauszemes daļu no Kīli līdz Paldiskiem Igaunijā par 43,4 miljoniem eiro būvēs Igaunijas dabasgāzes kompānijas «Eesti Gaas» meitasuzņēmums «EG Ehitus», bet 77 kilometrus garo zemūdens posmu no Igaunijas Pakri pussalas līdz Inko Somijā - Šveices kompānija «Allseas». Sauszemes posms Somijā stiepsies 21 kilometra garumā no Inko līdz Siuntio.