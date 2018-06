Aptauja: Latvijā 53% iedzīvotāju vēlētos papilddarbu

Pēc viņa teiktā, papildu nodarbošanās veidus var iedalīt galvenokārt divās kategorijās - viena no tām ir papildus ienākumu gūšana, nodarbojoties ar kaut ko pavisam atšķirīgu no pamatdarba pienākumiem, piemēram, realizējot kādu hobiju vai aizraušanos, savukārt otra kategorija ir līdzīgu pienākumu veikšana citā uzņēmumā vai privāti. «Ja papilddarbs ir cilvēka aizraušanās, tad tas ir lielisks veids kā nopelnīt vairāk. Taču, ja strādājošais vienu un to pašu dara vairākās vietās, jo pamatdarbā nenopelna pietiekami, ir vērts padomāt, kā situāciju varētu uzlabot,» sacīja «CV Market» personāla atlases vadītājs.