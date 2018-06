Pagaidām nav zināms, kad restorānu tīkls «Vairāk saules» atsāks darbību

Tirdzniecības iekārtu uzņēmuma SIA «UCS» pārstāvis Jevgēnijs Šmitenbergs sacīja, ka «UCS» sadarbojas ar «Vairāk saules» no uzņēmuma darbības pirmsākumiem. Viņš norādīja, ka, stājoties spēkā izmaiņām normatīvajos aktos, uzņēmums «Vairāk saules» restorānu tīklā mainīja kases aparātu sistēmu atbilstoši likuma prasībām. Pēc Šmitenberga teiktā, «UCS» guvis atzinumu gan no VID, gan no piesaistītajiem neatkarīgajiem ekspertiem, ka uzņēmuma nodrošinātā kases aparātu sistēma ir droša, stabila un atbilst Ministru kabineta noteikumiem, līdz ar to viņu izbrīna, ka tiesībsargājošās institūcijas izvirzījušas apsūdzību «Vairāk saules» par kases aparātu grozīšanu.