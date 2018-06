«Latvijas valsts mežu» peļņa pērn pieauga par 28,8% un sasniedza 65,209 miljonus eiro

Tāpat uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka pērn kompānija pabeidza būvdarbus meža autoceļu objektiem 245 kilometru apmērā, no kuriem aizvadītajā gadā ekspluatācijā tika nodoti 227 kilometri meža autoceļu, tostarp 129 kilometru ceļu pārbūvēti un 99 kilometri uzbūvēti no jauna. To būvniecībā investēti 15,6 miljoni eiro. No pērn uzbūvētā rudens lietavu un plūdu izraisīto seku dēļ 18 kilometri meža autoceļu ekspluatācijā nodoti 2018.gada pirmajā ceturksnī.