«Rīgas dzirnavnieks»: Rudzu maizes patēriņš samazinās

«Šobrīd mums ir izaudzēts tikai sēklas materiāls. Tātad esam iznākuši laukā no laboratorijas pie pirmajiem zemniekiem, kuri sēs šo sēklu dabīgos apstākļos. Esam izrēķinājuši, ka mums ir vajadzīgi vismaz trīs gadi, lai pavairotu sēklu, un tikai tad varēsim pakāpeniski pāriet uz mērķi, ka viss, ko ražojam, ir ražots tieši no šīs šķirnes. Pagaidām materiāla ir ļoti maz, un esam to uzticējuši saimniecībai «Klidziņas», lai to pavairotu,» pastāstīja Skudra.