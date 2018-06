Atliek lemšanu par plašākām KP pilnvarām vērsties pret negodīgiem pašvaldību uzņēmumiem

Pašvaldības pārstāvošās nevalstiskās organizācijas neatbalsta EM sagatavotos priekšlikumus. Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž bažas par to, kā tiesību normas KP piemēros praksē un norāda uz visaptveroša pētījuma par konkurences problēmjautājumiem publisku personu un to dibināto kapitālsabiedrību darbībā veikšanas aktualitāti. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka publisku personu kapitālsabiedrībām un publisku personu kontrolētām kapitālsabiedrībām nav pamata paredzēt no citiem tirgus dalībniekiem atšķirīgu regulējumu.