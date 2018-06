«Circle K» boikots: ko par to domā uzņēmums?

Atgādinām, ka degvielas tirgotāji nevar ievērojami ietekmēt degvielas cenu. Apmēram 90% no degvielas cenas nav atkarīga no uzpildes stacijām (aptuveni 35% cenas sastāda degvielas cena pasaules biržās, bet 55% - valsts nodokļi). Līdz ar to uzpildes staciju uzcenojums ir vien 10%, no kuriem tiek maksātas darbinieku algas, aprīkojuma uzturēšana un segti tamlīdzīgi izdevumi.