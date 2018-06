Baltā nama saimnieka Trampa pēdējā laika «agresīvā» ārpolitikas nostāja, kas ietver gan ASV aiziešanu no Klusā okeāna reģiona partnerības (TTP), gan no Irānas kodolvienošanās, ir aizskārusi vairākus no ASV tuvākajiem partneriem, ES prezidentam Donaldam Tuskam paužot apņēmību stāties pretī Trampa administrācijas kaprīzajai pašpārliecinātībai.