«LEF Network to China» mērķis ir trīs gadu laikā, caur fokusētu pieeju, palīdzēt septiņiem uzņēmumiem no Latvijas, septiņiem no Igaunijas un pieciem no Somijas atrast sadarbības partnerus, noslēdzot līgumus un uzsākot eksportu. Lai to panāktu projekts paredz īstenot «Eksporta attīstības programmu», kurā ir ietverts konkrētā tirgus izpēte, fokusējoties uz nevis visu valsti, bet atsevišķiem reģioniem, izstrādāt mārketinga plānus uzņēmumiem, izveidot mājas lapu kā platformu angļu un ķīniešu valodās ar vismaz 80 uzņēmumu profiliem, kā arī organizēt tirdzniecības misijas un specializētu izstāžu apmeklēšanu, veidojot kopīgus atraktīvus stendus.