Rosina pastiprināt akcīzes preču uzraudzību

Tāpat, lai alkoholisko dzērienu iegāde nebūtu tik sarežģīta, noteikumu projektā paredzēts, ka komersantiem, kuriem ir licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, atļauts iegādāties alkoholiskos dzērienus no komersanta kuram ir licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. FM skaidroja, ka dažkārt alkoholisko dzērienu mazumtirgotājam, it īpaši kafejnīcām un restorāniem, kokteiļu jaukšanai nepieciešams iegādāties nelielu daudzumu alkoholiskā dzēriena, bet patlaban noteikumi alkoholisko dzērienu mazumtirgotājiem atļauj iegādāties alkoholiskos dzērienus tikai no alkoholisko dzērienu vairumtirgotājiem.