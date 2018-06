Katra augstākās izglītības iestāde maksu nosaka pati. Reģionālajās augstākās izglītības iestādēs tā parasti ir mazāka, bet Rīgā - lielāka. Pirmajā ciklā gada maksa sniedzas no 1100 eiro līdz 5200 eiro par pilna laika studijām un no 900 eiro līdz 2900 eiro par nepilna laika studijām. Savukārt otrajā ciklā - no 1300 eiro līdz 6900 eiro par pilna laika studijām un no 900 eiro līdz 1230 eiro par nepilna laika studijām. Maksa par garā cikla programmām sniedzas no 2600 eiro līdz 12 500 eiro gadā. Sociāli vai ekonomiski nelabvēlīgā situācijā esošie studenti var tikt pārcelti uz valsts finansētu studiju vietu.