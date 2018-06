«Līdz ar to vasaras periodā varam sagaidīt arī cenas pakāpšanos, kaut viss būs atkarīgs no globālā fona. Respektīvi, no tā, kā ritēs globālās ekonomikas izaugsme, ģeopolitiskie strīdi un noskaņojuma izmaiņas. Tas koriģēs arī tendences finanšu tirgos un spekulāciju iespējas. Kaut arī spekulatīvais burbulis ir mazliet noplacis, tas joprojām ir pietiekami nozīmīgs cenu ietekmējošs faktors,» skaidroja Gašpuitis.