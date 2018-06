Viņa norādīja, ka daļa no ASV importētajām precēm, piemēram, «Harley Davidson» motocikli, ietilpst luksusa preču kategorijā, līdz ar to tās skar mazu iedzīvotāju daļu, jo nav pirmās nepieciešamības un plaša patēriņa preces. Tāpat viņa uzsvēra, ka daļa no precēm, piemēram, apģērbs vai alkohols, ir aizvietojamas ar citām līdzvērtīgām precēm. «Līdz ar to iedzīvotājiem ir iespējas patēriņu novirzīt uz tām precēm, uz kurām tarifi neattiecas,» sacīja ekonomiste.