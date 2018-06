Pēc iztaujāšanas opozīcijas deputāti vienalga pauda neapmierinātību ar to, ka tā arī neesot saņēmuši atbildi - kāds būs ekonomiskais ieguvums no ūdeņražu trolejbusu ieviešanas, kāda ietekme tiks atstāta uz vidi, kā arī to vai pēc pozitīviem rezultātiem Rīgā plānots pāriet tikai uz bezizmešu transportu.