Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Vadims Baraņņiks (S) šo informāciju izpauda, atbildot uz vienu no deputāta Viļņa Ķirša (V) replikām par to, ka Rīgas dome izsaimniekojot naudu nevajadzīgos projektos, tostarp opozīcijas politiķis pieminēja «nano-aplikācijas». Baraņņiks uz to atbildēja, ka var Ķirsi apsveikt, jo Eiropa finansējumu šim projektam esot atteikusi.