Plāno palielināt maksu par nepamatotu NMPD izsaukumu

Līdz šim par nepamatotu izsaukumu maksa bija 40,14 eiro, bet no augusta šī cena varētu tikt palielināta līdz 56,56 eiro jeb vidēji par 40%. Tāpat palielināta cena par brigādes izsaukumu pie ārzemnieka, kurš nesaņem no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, no 93,91 eiro līdz 133,39 eiro, kā arī pārējo NMPD maksas pakalpojumu cenas.