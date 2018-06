«Interesanti, ka tirdzniecības kāpuma paātrināšanās saskan ar neparasti optimistisku ziņojumu no Latvijas Bankas par mājsaimniecību kreditēšanas tendencēm. Maijā no jauna izsniegto kredītu apmērs audzis trešo mēnesi pēc kārtas. Gada laikā kopējais portfelis vēl samazinās, bet ar lēnāko ātrumu kopš 2009.gada. Skaidrs, ka starp patēriņa kāpumu un kreditēšanas tendenču uzlabošanos varētu būt saistība. Lai arī iepriekšējās desmitgades pieredze ir apziņā iedēstījusi bažu atspulgu, šobrīd ekonomikas virzība optimisma virzienā ir vēlama. Mājsaimniecību parādsaistības kopumā jau šobrīd ir tik nelielas, ka tālāka to samazināšana drīzāk palielinās, nevis samazinās nestabilitātes riskus nākotnē. Ja parādsaistību apmērs ir ļoti zems, tad optimisma kāpuma brīdī tas var palielināties ļoti strauji, jo ir daudz cilvēku ar «tīru» bilanci, kuri vienlaicīgi var aiziet uz banku un iepludināt lielu daudzumu naudas ekonomikā. Tas var novest pie pārspīlējumiem, kam savukārt seko nākamā parādsaistību samazināšanas kūre. Gudrāk ir no šādām makroekonomiskām šūpolēm izvairīties,» uzsvēra Strautiņš.