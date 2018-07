Termināļa operatorkompānijas «Klaipedos nafta» vadītājs Mindaugs Jusjus pastāstījis, ka tiek domāts par iespēju samazināt uzturēšanas izmaksas, bet tas ir uzdevums ilgākam laikam. Viņaprāt, kuģa izpirkšana nestu lielāku labumu nekā nomas līguma pagarināšana, jo tad Lietuva varētu rīkoties ar to elastīgāk un «lieliski izmantot kā kravas kuģi, ja nebūtu vajadzības piegādāt gāzi no pasaules tirgus, bet, ja situācija mainītos un termināļa vērtība kļūtu mazāka par uzturēšanas izmaksām, to varētu pārdot».