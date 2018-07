Meža produktu imports četros mēnešos pieaudzis par 17%

Visvairāk meža produkciju Latvijā ieveda no Lietuvas - par 61,111 miljoniem eiro jeb 20,9% no kopējā meža produkcijas importa, no Baltkrievijas - par 40,609 miljoniem eiro jeb 13,9%, kā arī no Krievijas - par 40,564 miljoniem eiro jeb 13,9%. Salīdzinājumā ar 2017.gada pirmajiem četriem mēnešiem meža produkcijas ievedums no Lietuvas ir audzis par 26,4%, no Baltkrievijas - par 61,4%, bet no Krievijas - par 25,4%.