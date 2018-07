Latvijas projekts ir viens no pieciem kandidātiem uz galveno balvu kategorijā «Uzlabota piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem», konkurējot ar projektiem no Portugāles, Čehijas, Polijas, Lietuvas, Krievijas, kā arī Zviedrijas un Dānijas. Balsojums par Eiropas iedzīvotāju izvēles balvas piešķiršanu kādam projektam no 21 finālista ilgs līdz šī gada 7.oktobrim. Uzvarētāji kļūs zināmi šī gada 9.oktobrī Briselē Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros.