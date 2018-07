Turklāt realizējot savu noziedzīgo nodomu, kas bija vērts uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas, uzņēmuma amatpersona, ar mērķi nenomaksāt valstij pienākošos iedzīvotāja ienākuma nodokli un Valsts sociālās aprosināšanas obligātās iemaksas, laika posmā no 2012.gada aprīļa līdz 2014.gada janvārim, VID iesniegtajos «Ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī» apzināti nenorādīja informāciju par darba ņēmēju un tās bruto darba algas ienākumiem.