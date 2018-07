Norvēģu kompānija «Orkla» 2014. gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA «Orkla Confectionery and Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu «Orkla Foods Latvija».