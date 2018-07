Naftas cenu un citu tarifu dēļ vasarā pieaugs inflācija

Savukārt, augošais degvielas patēriņš, it īpaši ASV, saistībā ar vasaras atvaļinājumu periodu ietekmē naftas cenu no pieprasījuma puses. Tādējādi naftas cenas pasaules biržās palielinās un tiešā veidā atspoguļojas arī degvielas uzpildes stacijās Latvijā. «Tā jūnijā degvielas cenas bija par 17,5% augstākas nekā iepriekšējā gada jūnijā, kas ir straujākais pieaugums kopš 2017.gada aprīļa. Augstākas degvielas cenas izskaidro vienu procentpunktu no patēriņa cenu izmaiņām jūnijā, kas ir lielākā ietekme starp visām preču un pakalpojumu patēriņa grupām,» skaidroja FM