Laikā no 2015. gada Valsts policijā kopā ir saņemti 13 iesniegumi no Maksātnespējas administrācijas par nelikumīgām administratoru darbībām maksātnespējas procesa gaitā. Tikmēr Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) laikā no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada aprīlim no Maksātnespējas administrācijas ir saņēmis septiņus iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem maksātnespējas administratoru darbībā, aģentūra LETA noskaidroja KNAB.