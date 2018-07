VNĪ norādīja, ka standarta līgums nodrošinās, ka katrā iepirkumā līguma projekts nebūs jāizstrādā no jauna, tādējādi mazinot kļūdu un dažādi interpretējamu noteikumu iespēju. To izmantos VNĪ, kā arī AS «Augstsprieguma tīkls».