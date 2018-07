Strazdiņa piebilda, ka līdz šim izaugušie kāposti ir daudz trauslāki nekā tiem bija jābūt un dažviet sausuma dēļ tie draud pārsprāgt, ja gatavos neizdoties pietiekami ātri notirgot. Līdzīga situācija ir ar ziedkāpostiem, kuriem galviņas attīstījušās salīdzinoši mazas un līdz ar to kvalitāte ir zemāka. Lai arī jūlijā gandrīz visiem veikaliem bija jābūt pilniem ar vietējo preci, šogad tā nav. Veikalos gan ir pieejami vietējie burkāni un pašmāju jaunie kartupeļi, kuru raža ir zemāka, kā arī kāposti. Salīdzinoši pietiekamā apmērā ir zirņi un pupas, kas ir ātraudzīgi un kuriem raža padodas mazliet labāka nekā tas būtu gaidāms lietū. Tikmēr kabači un cukīni attīstījušies labi, jo liela daļa no laukiem, kuros tos audzē, ir aprīkoti ar laistīšanas iekārtām vai tiek stādīti uz melnās plēves, līdz ar to tos ir vieglāk pasargāt no sausuma. Ir arī dārzeņi, kuru trūkst.