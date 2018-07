«Rimi» pamazām atteiksies no «Supernetto» veikaliem

Turlais norādīja, ka «Rimi Mini» būs produkti gan no «Supernetto», gan no «Rimi» sortimenta. «Tur būs elementi no abām pasaulēm - daļa «Supernetto» sortimenta ar visām «Supernetto» cenām, daļa - no «Rimi«. Mēs miksējam kopā abas pasaules vienā. Būtībā tas nav ne vecais «Supernetto», ne vecais «Rimi» - tas ir kaut kas mazliet jauns. Katrā veikalā jau aptuveni divus gadus veicām ļoti dziļus un apjomīgus patērētāju pētījumus, un no tiem mēs ļoti daudz arī secinājām, veidojot šo jauno formātu. Pētījumu dati liecināja, ka liela daļa «Supernetto» pircēju uzsvēra, ka viņiem veikalos pietrūkst plašāka sortimenta. Šobrīd pirmo pilotveikalu rezultāti apliecina šo tēzi - pārveidotajos «Rimi Mini» veikalos ir būtiski palielinājies segments - ģimenes ar bērniem, kas arī ir viena no būtiskākajām «Rimi» mērķauditorijām,» viņš sacīja.