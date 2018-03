Rīgas Brīvosta aktīvi gatavojas jaunajai kruīzu kuģu sezonai

Kruīzu ceļojumi – šobrīd viens no visstraujāk augošajiem tūrisma segmentiem pasaulē, ko atpūtai ik gadu izmanto ap 23 miljoniem pasažieru. Tirgus tendences liecina, ka līdz 2030. gadam kruīza pasažieru skaits varētu pieaug vēl par trešdaļu, atklājot aizvien jaunus tūrisma maršrutus un tirgus nišas. Jau vairākus gadus pēc kārtas būtisks kruīzu pasažieru skaita pieaugums vērojams arī Rīgas ostā. Pērn Rīgu apmeklēja 86 kruīza kuģi, šurp atvedot gandrīz 90 tūkstošus pasažieru no vairāk nekā 120 pasaules valstīm, tā Rīgas ostā sasniedzot jaunu desmitgades pasažieru pārvadājumu rekordu. Saskaņā ar Rīgas Brīvostas pārvaldes apkopoto informāciju, kruīza kuģu ienācienu skaits turpinās augt arī 2018. gadā – šobrīd ienākšanu Rīgas ostā šai sezonai pieteicis jau 91 kruīza kuģis, to vidū būs arī seši kuģi, kuri Rīgu apmeklēs pirmoreiz.