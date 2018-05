Vai mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām?

Vislielākais atbalsts mājdzīvnieka audzināšanā noteikti ir Pet City. To pierāda veikalā skraidošas priecīgās astes, pateicīgie klienti un regulāra tīkla paplašināšanās – 31. maijā tiek atvērts Baltijas valstīs trīspadsmitais, bet Latvijā jau otrais Pet City centrs «Viesturdārzs». No šodienas klientiem ir pieejams viens no Latvijā lielākajiem zoopreču veikaliem, bet mēneša laikā durvis vērs tupat esošā vetklīnika, vetaptieka, mājdzīvnieku frizētava un viesnīca.

Suņiem, kaķiem, grauzējiem un zirgiem

Pet City zoopreču nodaļā iespējams atrast preces visiem mājdzīvniekiem dažādās cenu kategorijās. Īpaši plašs barību un aksesuāru sortiments pieejams suņiem un kaķiem. «Viesturdārza» plauktos pieejamas gan populāru ražotāju preces, gan tikai nesen Latvijas tirgū ienākušu, bet citur pasaulē atzinību guvušu ražotāju piedāvātie produkti, piemēram, sausās barības no AATU, GHEDA, Leader un aksesuāri no Hurtla, Rukka, Beeztees u.c. Pet City piedāvā arī plašu preču sortimentu jātniekiem.

Īpaši vērts pieminēt tādus aksesuārus kā barības trauki, sausās tualetes, guļvietas, spilveni un kaķu mājas, kas veidotas ar īpašu dizainu, lai tās būtu ne tikai ērtas mājdzīvniekiem, bet pieskaņotos arī saimnieka interjeram.

Cīņai pret karstumu un insektiem

Īpaši vasarā ir jādomā par mīluļu labsajūtu un drošību. «Viesturdārzā» ir pieejami dažādi līdzekļi odu un ērču atbaidīšanai, kā arī aksesuāri mājdzīvnieku drošībai – somas mazo šķirņu suņiem, auto aprīkojums dzīvnieku pārvadāšanai, ceļojumu trauciņi, pavadiņas ērtākām pastaigām, atvēsinoši paklājiņi un vestes peldēšanai.

Pet City nodrošina dzīvnieku friziera pakalpojumus, nagu griešanu un profesionālos līdzekļus mīluļu kopšanai mājas apstākļos – ķemmes, sukas, nagu knaibles, mājdzīvnieku halātus, šampūnus un kondicionierus.

Kad saimnieks dodas atpūsties

Mēs visi zinām, ka īpašus pārdzīvojumus mājdzīvniekiem sagādā saimnieka prombūtne. Lai garās darba dienas paietu ātrāk, mēs piedāvājam dažādas rotaļlietas, to skaitā attīstošās spēles, kas nodarbinās pat visaktīvākos mīluļus.

Ja saimniekam ir plānots atvaļinājums, kura laikā nav ka uzticēt savu mājdzīvnieku, tad «Viesturdārzs» labprāt izmitinās gan suņus, gan kaķus dzīvnieku viesnīcā. Katram kaķim tiek nodrošināti plaši apartamenti ar istabu dzīvošanai, kas savienota ar atsevišķu telpu tualetei. Suņiem pieejamas plašas istabas, kā arī režīms, kas pakārtots katram mīlulim – dzīvnieki tiek vesti ārā un pabaroti pēc saimnieka sastādīta grafika, kā arī vienmēr blakus ir cilvēks, kas samīļos un paspēlēsies ar četrkājainajiem draugiem.

Veselība pirmajā vietā

Viens no Pet City lielākajiem plusiem ir medicīniskā aprūpe, kas tiek nodrošināta visaugstākajā līmenī. Vetklīnika ir aprīkota ar modernākajām iekārtām un iekārtota tā, lai vienlaicīgi būtu iespējams parūpēties par vairākiem pacientiem. Klīnikā ir divi uzņemšanas boksi, operāciju blokā ir divas operāciju zāles, pieejams rentgena kabinets, skābekļa padeves telpa, laboratorija un karantīnas telpa.

