Nedēļas nogalēs sāks kursēt vilciens Daugavpils-Viļņa

Lietuvas valsts dzelzceļa uzņēmums «Lietuvos geležinkeliai» no sestdienas,13.janvāra, sāks pasažieru pārvadājumus maršrutā Daugavpils-Viļņa.

Šie vilcieni kursēs nedēļas nogalēs. No Daugavpils Lietuvas galvaspilsētā varēs nokļūt divarpus stundās.

Kā norādījis «Lietuvos geležinkeliai» pasažieru pārvadājumu direktors Lins Baužis, aptuveni tādā laikā šo ceļu var pieveikt ar automobili, bet brauciens autobusā ilgst trīs stundas.

Pēc viņa teiktā, gan ātrums, gan komforta līmenis pasažieriem būs pievilcīgs.

Sestdienās un svētdienās vilciens no Daugavpils uz Viļņu aties plkst.9.00 un 15.44, bet no Viļņas - plkst.5.42 un 11.45. Vilciens brauks caur Visaginu, Dūkštu, Švenčonēļiem un Pabradi, paverot pasažieriem no Latvijas iespējas vieglāk apceļot Lietuvas Aukštaitijas novadu.

Savukārt lietuviešiem tas ļaus vienkāršāk nonākt Latvijas otrā lielākajā pilsētā, pavadīt tur dienu vai visu nedēļas nogali, iepazīties ar Daugavpils cietoksni, Marka Rotko mākslas centru, Latgales zooloģisko dārzu un citiem Daugavpils tūrisma piedāvājumiem un, iespējams, pat noskatīties kādu izrādi Daugavpils teātrī.

Līdz šim «Lietuvos geležinkeliai» pasažierus veda līdz Turmantas stacijai pie Latvijas robežas, no kurienes uz Viļņu sešas reizes dienā kursē dīzeļvilcieni. Dzelzceļa uzņēmums jau pērn vēlējās pagarināt šo maršrutu par aptuveni 15 kilometriem - līdz Daugavpilij, bet tam bija jāsaņem Latvijas Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas (VDzTI) atļauja.