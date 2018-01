«LDz loģistika» valdes priekšsēdētājs Verners Lūsis atkāpies no amata; viņu nomaina Gundars Ābols

Lūsis vērsies ar iesniegumu par atkāpšanos no amata, pamatojot to ar personiskiem iemesliem. Līdz ar to pieņemts lēmums nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību, veicot rotāciju LDz koncerna ietvaros, skaidroja LDz pārstāvji. Lūsis bija «LDz loģistikas» valdes priekšsēdētājs no 2016.gada 1.septembra.

Ābols koncernā strādā kopš 2013.gada un ir specializējies starptautiskās sadarbības jautājumos. Ņemot vērā «LDz loģistikas» starptautiskās sadarbības mērogu un stratēģiskos mērķus jaunu Eirāzijas koridoru attīstībā un esošo koridoru darbības nodrošināšanā, viņa kompetence ļaus turpināt darbu pie kopējā Latvijas transporta un loģistikas piedāvājuma attīstīšanas, uzsvēra LDz pārstāvji.

Savukārt, lai nodrošinātu uzņēmuma operatīvo darbību kravu ekspedīcijas jomā un sadarbību ar nozīmīgākajiem Latvijas tranzīta nozares mērķa tirgiem, «LDz loģistikas» valdes locekļa amatā apstiprināts Eduards Čerņavskis, kuram ir plaša pieredze kravu pārvadājumu jomā, strādājot uzņēmumā «LDz Cargo».

Turpinot koncerna restrukturizāciju, izmaiņas apstiprinātas arī meitasuzņēmumā «LDz ritošā sastāva serviss» valdē, par valdes locekli stratēģiskās attīstības jautājumos ievēlot Sandi Vētru, kurš bija šī uzņēmuma valdes loceklis laikā no 2011. līdz 2014.gadam, bet pēc tam strādāja «LDz infrastruktūra» valdē. Vētram ir nozīmīga pieredze finanšu vadības un juridiskajā jomā, tādējādi nodrošinot nepieciešamās kompetences uzņēmuma vadībā.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna «Latvijas dzelzceļš» valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitassabiedrības - AS «LatRailNet», kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA «LDz Cargo», kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA «LDz infrastruktūra», ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA «LDz ritošā sastāva serviss», apsardzes uzņēmums SIA «LDz apsardze», kā arī loģistikas uzņēmums SIA «LDz loģistika».