AS RIKON Rīgas ostā plāno uzsākt mobilo celtņu ražošanu

Stāsta AS «RIKON» komercdirektors Aleksandrs Nikolajevs: «Latvijas, tāpat kā citu Baltijas valstu un Krievijas ostu infrastruktūra ir vairāk piemērota portālceltņiem, kas pārvietojas pa sliedēm un ir piemēroti kravu kraušanai tieši no dzelzceļa sastāviem. Eiropā vairāk izmanto mobilos celtņus, kas var brīvi pārvietoties dažādos virzienos. Mobilo celtņu izmantošana ļauj optimizēt ostas terminālu darbību, ātri pārvietojot celtni un piemērojot to dažādu kravu veidu kraušanai.»

Pašreiz uzņēmumā RIKON jau izgatavota pirmā mobilā celtņa prototipa pamatne un plānots, ka pilnībā prototips būs gatavs 2019. gada sākumā. Tas būs mobilais celtnis Panamax tipa kuģiem. «Mobilie celtņi ir nišas produkts. Latvijas ostās pieprasījums pēc tiem varētu būt neliels. Galvenie klienti varētu būt Centrāleiropā un Rietumeiropā, bet arī šajos tirgos pieprasījumā vērojams kritums un konkurence ir gana spēcīga. Līdz ar to noteikti saglabāsim pašreizējo specializāciju portālceltņu ražošanā un skatīsimies kā varam veiksmīgi iekļūt mobilo celtņu tirgū» skaidro A. Nikolajevs

Portālceltņu būvniecība Rīgas ostā aizsākās vēl pagājušā gadsimta 70ajos gados, kad te tika atklāta eksperimentālā rūpnīca. 2000ajos celtņu ražošanas tradīciju Rīgā pārņēma AS «RIKON». Šodien AS «RIKON» ik gadu izgatavo 5 - 10 portālceltņus, to daļas un dažādas lielizmēra metālkonstrukcijas, kā arī nodarbojas ar portālceltņu modernizāciju, apkalpošanu un uzstādīšanu. 12 gadu laikā uzņēmums ir saražojis vairāk kā 100 portālceltņus. Aptuveni 90% AS «RIKON» produkcijas tiek realizēta Krievijas tirgū, kas izskaidrojams gan ar pašreiz notiekošo apjomīgo Krievijas ostu būvniecību un modernizāciju, gan arī ar uzņēmuma īpašo «know how» - RIKON ir viena no nedaudzām kompānijām pasaulē, kas ražo celtņus Ziemeļu ostām, piemērotus ļoti zemām gaisa temperatūrām. Tādiem celtņiem konstrukcijas ir būvētas no speciāla tērauda, un tiek piemērota virkne dažādu specifisku tehnisko risinājumu. Šie celtņi ir spējīgi pilnvērtīgi funkcionēt pat -60°C lielā salā.