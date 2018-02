«Air France» darbinieku streika dēļ atcelta puse garo maršrutu lidojumu

Puse no Francijas nacionālās aviokompānijas «Air France» garo maršrutu lidojumiem ceturtdien atcelta saistībā ar pilotu, lidmašīnu apkalpojošā personāla un lidostās strādājošo streiku.

Aviosabiedrība prognozē, ka streikā piedalīsies vien 28% darbinieku, ļaujot tai nodrošināt 75% no paredzētajiem lidojumiem, taču vien 50% no garo maršrutu reisiem no Parīzes.

Ceturtdienas rītā ziņas par būtiskiem lidojumu traucējumiem Šarla de Golla vai Orlī lidostās gan nav saņemtas.

Pirms šīs streika aviokompānija aicināja ceļotājus atlikt savus lidojumu plānus līdz 27.februārim.

«Air France» darbinieki pieprasa atalgojuma palielināšanu par 6%.

Savukārt lidsabiedrība piedāvājusi algu paaugstinājumu par 1% un vairākas piemaksas, taču arodbiedrības šīs nodēvējušas vien par niecīgām izmaiņām.

«Air France» algas iesaldētas jau kopš 2011.gada.